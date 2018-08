Gemeente Hilversum gaat in beroep om verdubbeling parkeerkosten te voorkomen

HILVERSUM - De gemeente Hilversum heeft onterecht goedkope uurtarieven voor haar parkeergarages gehanteerd. Dat stelt de rechtbank van Rotterdam. De tarieven moeten nu bijna verdubbeld worden om marktconform te zijn. De gemeente gaat tegen deze uitspraak in beroep.

De rechtbank verwijt de gemeente niet onderzocht te hebben of de goedkope uurtariefen bijdragen aan een autovrijer centrum. Dat was de reden van de gemeente om bijna drie jaar geleden te kiezen voor de tariefen. Q-Park, dat ook parkeergarages in Hilversum heeft, spande een rechtszaak aan tegen de gemeente.

Nalatig

Q-Park vindt de tariefverlaging oneerlijke concurentie en vreesde voor verlies in omzet. Volgens de rechtbank is de gemeente Hilversum nalatig geweest in het onderzoeken van de gevolgen van het beleid voor Q-Park.

Concreet betekent de uitspraak dat de gemeente Hilversum het tarief in haar parkeergarages bijna moet verdubbelen, van ongeveer 2 naar 4 euro per uur.

De gemeente Hilversum gaat in beroep tegen de uitspraak. Door alsnog onderzoek te doen naar de gevolgen van het beleid hoopt de gemeente alsnog het huidige beleid te kunnen voortzetten.