Ajax-vrouwen beginnen kwalificatie Champions League goed

BELFAST - De vrouwen van Ajax zijn goed begonnen aan het kwalificatietoernooi voor de Champions League. De eerste wedstrijd in Belfast tegen het Ierse Wexford Youths Women's FC werd met 4-1 gewonnen.

Ajax moest na de tweede landstitel op rij afscheid nemen van internationals als Stefanie van der Gragt, Merel van Dongen en Desiree van Lunteren, die allemaal naar het buitenland gingen. Daarvoor in de plaats kwamen speelsters als Kika van Es, Marthe Munsterman, Vanity Lewerissa en Ellen Jansen, die bij de aftrap van het Europese avontuur allemaal in de basis stonden.

Hoewel Ajax veel kansen creëerde in de eerste helft in het Seaview Stadium gingen de ploegen met 0-0 rusten.

Meteen na rust kwam daar verandering in want binnen veertig seconden lag de bal achte keepster Marieke Ubachs. Ajax liet dat niet op zich zitten en een minuut later trok Kay-Lee de Sanders de stand al weer gelijk.

2-1 Ellen Jansen

Ellen Jansen zorgde met een kopbal voor de 2-1 voorsprong.

3-1 Loïs Oudemast

Aanvoerder Loïs Oudemast zorgde vlak voor ze gewisseld werd voor de veilige 3-1, waarna Soraya Verhoeve de bal nog op de lat pegelde.

Liza van der Most

Met nog een kwartier te gaan was het Liza van der Most die de Ierse keepster verschalkte met een boogbal en de eindstand op 4-1 bepaalde.

Programma in de poule

Ajax speelt vrijdag tegen het Noord-Ierse Linfield en maandag volgt het laatste duel tegen Thór/KA uit IJsland. De tien groepswinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de eerste knock-outronde van de Champions League. Twintig topclubs zijn daarvoor automatisch al geplaatst.

Opstelling Ajax: Ubachs; v.d. Most, de Sanders, Røddik, v. Es; Munsterman, Zeeman, Oudemast (Salmi/69); Verhoeve (v.d. Westeringh/83), Jansen, Lewerissa (E. Bakker/65)

Opstelling Wexford Youths Women’s FC: Dollard; Sinnott. Dwyer, Conlon, Hahey; Kennedy, Murphy, Hansberry; Frawley, Jarrett, Parrock