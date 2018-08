Proef met dragen van bodycams door Hoornse handhavers

HOORN - De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Hoorn dragen vanaf augustus een jaar lang bodycams bij zich. Hierna moet blijken of de proef effect heeft gehad en de handhavers minder vaak worden lastiggevallen.

De camera kan worden aangezet als de handhaver zich onveilig voelt, en moet vooral preventief werken. De bodycams worden naar verwachting half augustus in gebruik genomen. De proef eindigt na de kermis van de binnenstad in augustus 2019. Na een halfjaar worden de eerste resultaten van de pilot bekend.

De handhavers hebben tijdens hun werk steeds vaker te maken met agressie en geweld. In diverse gemeenten worden daarom bodycams gebruikt. Eventuele opnames kunnen worden gebruikt als aanvullend bewijsmateriaal bij vervolging van strafbare feiten door de politie of bij de afhandeling van klachten over het optreden van de boa.