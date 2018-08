Verdorde voetbalvelden VV Limmen door verkeerde onkruidbestrijding: "Jerrycan Roundup van 14 jaar oud is gebruikt"

LIMMEN - Twee voetbalvelden en een half trainingsveld van VV Limmen zijn verdord door behandeling met een schadelijk onkruidbestrijdingsmiddel. "Er zat een verkeerde sticker op een verkeerde jerrycan. Een menselijke fout, maar het ziet er echt akelig uit en is heel erg zuur."

Het onkruidbestrijdingsmiddel moest het gras verbeteren, maar in plaats daarvan verdorde de grasmat deels. De gemeente gebruikt normaal gesproken het voor gras onschadelijke middel Primstar, maar vermoedelijk zal in de jerrycan het middel Roundup. Dit middel is al een paar jaar verboden in de gemeente Castricum, omdat een ingrediënt kankerverwekkend is.

Verkeerde sticker

Wethouder Ron de Haan: "Het flesje stond al sinds 2004 in de opslag en heeft 14 jaar daar gestaan. Er is nooit opgeruimd. Dat is per ongeluk door een medewerker gepakt en gebruikt. Er stond een andere sticker op een fles, een die wel betrouwbaar leek."

In korte tijd is het D-veld, C-veld en een half trainingsveld verwoest. De voetbalclub is op de hoogte gesteld van de fout en er is meteen een onderzoek gestart. De Haan: "Uit dat onderzoek blijkt dat het gras niet onomkeerbaar verwoest is; er zitten nog levende wortels in de grond. Dus morgen begint er een team met het planten van nieuwe zaadjes, om zo over vier weken weer een bespeelbaar veld te hebben."

Zoals het er nu uitziet, is de schade 12.000 euro en wordt dit verhaald op de verzekering. Alleen is er nog wel een rampscenario denkbaar. Als na de veldtest van volgende week blijkt dat ze nog níet bespeelbaar zijn, moeten de velden vervangen worden. "De kosten daarvoor zouden kunnen oplopen tot 100.000 euro."

Verschillend beleid Roundup

Volgens De Haan werken de onderhoudsploegen voor de voetbalvelden voor vier verschillende gemeenten, zoals Bergen. "Alleen hebben zij allemaal hun eigen ideeën over welke bestrijdingsmiddelen ze gebruiken. Castricum is er heel streng op. Het is wel nog gewoon verkrijgbaar.