Deel dit artikel:











Vrouw zwaargewond nadat ze met hoofd tegen brug botst Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

DEN HELDER - Een traumahelikopter is vanmiddag geland op de Linieweg in Den Helder, nadat een vrouw tijdens een pleziertochtje in een boot vergat te bukken bij een brug, waardoor ze zwaargewond raakte.

De vrouw is na het ongeluk door de traumahelikopter naar het VUMC gebracht. Het is niet bekend wat voor letsel ze heeft opgelopen.