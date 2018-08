DNA-match in twee Amsterdamse verkrachtingszaken

AMSTERDAM - In het onderzoek naar twee verkrachtingen in Amsterdam is een DNA-match met een 30-jarige verdachte op tafel gekomen. Dat heeft de politie gemeld.

De verdachte is medio juli aangehouden op een luchthaven in Frankrijk, terwijl hij onderweg was naar het WK voetbal in Rusland.

De man wordt ervan verdacht dat hij in 2012 een vrouw in het Sloterpark heeft verkracht. In 2014 zou hij een vrouw in het Vondelpark hebben verkracht. Uit destijds aangetroffen sporen kon een DNA-profiel worden samengesteld.

Aanknopingspunten

Het opsporingsonderzoek leidde naar het buitenland. Op sociale media vond de politie aanknopingspunten. Na het uitvaardigen van een internationaal aanhoudingsbevel duurde het nog geruime tijd voordat de man kon worden opgepakt.

Op weg naar Rusland maakte hij een tussenstop in Frankrijk. Na zijn arrestatie is hij aan Nederland uitgeleverd. Daarna vond het vergelijkend DNA-onderzoek plaats.