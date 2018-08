Bizot en De Boer: "We zijn normaal en zij zijn een beetje gek"

ALKMAAR - Ze zijn hechte collega's, maar ook elkaar grootste concurrenten. Marco Bizot en Rody de Boer, de keepers van AZ. "Tuurlijk wil je keepen. Alleen als dat niet zo is, dan geef je geen slechte ballen." Een dubbelportret van twee gedreven doelmannen.

Het wordt weleens gezegd dat keepers een beetje gek zijn. Ze hebben een ander tenue en gebruiken vooral hun handen. Toch geldt dat vooroordeel niet echt voor Rody de Boer en Marco Bizot. Beide heren zijn rustig en acteren graag op de achtergrond. "Als je zo bekijkt zijn we best normaal. We zijn hartstikke rustig en denken over dingen na." Vertelt Bizot ontspannen voor de camera.

"Misschien kan hij nog wat van mij leren"

Bizot keepte vorig seizoen alle minuten voor AZ. De onbetwiste nummer een van trainer John van den Brom. Na het vertrek van reserverdoelman Gino Coutinho waren de Alkmaarders op zoek naar een nieuwe keeper. De Boer deed het vorig seizoen uitstekend bij buurman Telstar. Zo goed dat hij een uitnodiging kreeg voor Oranje onder twintig. Voorlopig speelt hij zijn wedstrijden bij Jong AZ en neemt hij plaats op de bank als hij bij het eerste meedoet. "Ik kan heel veel van Marco leren en misschien kan hij ook nog wat van mij leren", zegt De Boer.

"Je werkt met de keepers elke dag intensief met elkaar en als je op pad gaat dan slaap je op dezelfde kamer in het hotel. De onderlinge band is dus heel close en hecht." Vreemde bij de keepers

Conclusie

"De spelers zijn een beetje gek, de rollen zijn eigenlijk omgedraaid. Wij zijn normaal en zij zijn een beetje gek." Besluiten de doelmannen de discussie over wie er een draadje los hebben.

