Geen explosieven aangetroffen in woning Haarlemse Ramplaan

HAARLEM - De politie heeft, na uren van onderzoek, geen explosieven aangetroffen in een woning aan de Ramplaan. De bewoner, die een verwarde indruk maakte, had vanmorgen tegen buurtbewoners verteld dat dat mogelijk het geval was. Direct werd er groot alarm geslagen en moesten drieëndertig omliggende woningen worden ontruimd.

Voor de bewoners van de Ramplaan was het vanmorgen even schrikken toen de politie aan de deur stond met de boodschap dat ze onmiddellijk hun woningen moesten verlaten vanwege explosiegevaar. Iemand had het alarmnummer gebeld met de mededeling dat één van de bewoners zou hebben gezegd dat er explosieven in zijn woning lagen opgeslagen.

Een Burgernet-melding ging uit om de man vooral niet aan te spreken, een helicopter ging de lucht in om de man op te sporen, niet veel later werd hij door de politie in de boeien geslagen.

Ontruiming

Om het zekere voor het onzekere te nemen werden brandweer en ambulances opgeroepen om paraat te komen staan, mochten er toch explosieven aangetroffen worden bij het onderzoek. Experts van de politie zijn de woning vervolgens heel voorzichtig binnengegaan, onder toeziend oog van veel buurtbewoners. "We moeten nu maar even koffie drinken op straat", vertel een bewoner gelaten. De verdachte zou al langer wat verward gedrag vertonen en zorgde zo nu en dan voor overlast in de straat. "Ze bezuinigen op allemaal zorginstellingen en ondertussen loopt de hele stad vol met verwarde mensen. De politie kan niks doen en dat is het maar wachten tot het misgaat", vertelt een bezorgde buurtbewoner, staand achter het politielint. "Het is sneu voor hem, eigenlijk is hij ook slachtoffer."

Niets aangetroffen

Na uren van onderzoek, onder andere met een speurhond, is er niets verdachts in de woning aangetroffen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Of hij terug mag keren in de buurt, is nog onduidelijk.