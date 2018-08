Zandvoortse wethouder trekt zich terug uit dossier Watertorenplein

ZANDVOORT - De Zandvoortse wethouder Joop Berendsen zal niet meer betrokken zijn bij de besluitvorming rondom de herinrichting van het Watertorenplein. Daar heeft hij de raad dinsdag over ingelicht.

De herinrichting van het Watertorenplein, waaronder de beeldbepalende watertoren zelf, is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. Berendsen (OPZ) wilde juist doorpakken en zo snel mogelijk de schop in de grond steken.

Reden

In zijn brief aan de raad geeft hij de volgende reden om zich niet meer met het dossier te bemoeien. 'De burgemeester vertelde mij vorige week woensdag dat het gerucht gaat dat een lid van OPZ die gelieerd is aan een van de betrokken partijen begin 2018 een financiële bijdrage heeft geleverd aan de verkiezingscampagne van OPZ. Op zijn vraag of dat klopte heb ik bevestigend geantwoord. De burgemeester heeft aan mij gespiegeld dat dit voor het proces

minimaal de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken. Ik heb daar over

nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dat achteraf gezien eerder bekend had

moeten maken'.

Omdat hij iedere schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen, vindt Berendsen het beter dat hij zich niet meer met de besluitvorming bezig houdt.

Spoeddebat

Wethouder Gert Jan Bluijs wordt voorlopig, in ieder geval tot en met september, eindverantwoordelijk voor de besluitvorming rondom het Watertorenplein. Woensdagavond komt de raad van Zandvoort voor een spoeddebat bijeen om het besluit van Berendsen te bespreken.