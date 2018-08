Deel dit artikel:











Plezierjacht in problemen door brand in machinekamer Foto: Inter Visual Studio / Leon Verra

OUDESCHILD - Het plezierjacht de Poolster is vanmiddag in de problemen gekomen voor de kust van Texel. Er was brand ontstaan in de machinekamer. De vier opvarenden en hun hond konden in veiligheid worden gebracht.

De boot lag zeshonderd meter uit de kust, op de Waddenzee, toen rond 15.00 uur brand uitbrak in de machinekamer. De KNRM ging snel naar de locatie en de brandweer ging aan boord om de brand te blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De motor van de boot draaide nog, maar het vaartuig kwam amper vooruit. Er waren vier mensen aan boord en een hond. Niemand raakte gewond. De boot lag tegen 16.00 uur bijna voor de haven van Oudeschild en zou, als de brand is geblust, worden afgesleept.