Deel dit artikel:











Drie luxe auto's in beslag genomen bij witwasonderzoek Schagen Foto: Politie Schagen

SCHAGEN - Een 49-jarige man uit Schagen is gisterochtend in zijn woning aangehouden, op verdenking van het witwassen van geld en faillissementsfraude. Bij de aanhouding zijn drie dure auto's van de man in beslag genomen.

Naast de auto's, waaronder twee Porches, is ook zijn financiële boekhouding meegenomen voor verder onderzoek.