"Kijken of ik mezelf een leuk verjaarscadeau kan geven"

AMSTERDAM - "Ik ga kijken of ik mezelf een mooi verjaardagscadeau kan geven", zei hordeloper Koen Smet vorige week op Papendal. Vandaag op zijn verjaardag moet het gebeuren. Om 10.55 uur staat zijn serie van de 110 meter horden op het programma bij het EK atletiek in Berlijn.

Na een zware tijd is Smet dit seizoen helemaal terug. Zo goed dat hij zich kwalificeerde voor het EK in Berlijn.

"Ik moet gewoon een goede race lopen en dan zien wat de anderen doen", zei de atleet uit Amsterdam. "Ik moet 's ochtends al rond 11.00 uur lopen dus ik heb helemaal geen tijd om stil te staan bij mijn verjaardag. Ik zal ergens op de dag mijn ouders wel even zien, want die zijn er bij. Als ik slecht loop heb ik meer tijd om mijn verjaardag te vieren, maar ik hoop dat het een goede prestatie wordt en dat dat mijn cadeau is."