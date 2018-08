Deel dit artikel:











Boeren blij, maar ook tikkeltje bezorgd dat het gaat regenen Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

ANNA PAULOWNA - Misschien vandaag of morgen al, maar zeker donderdag gaat het regenen. Akkerbouwers kunnen niet wachten tot het regenwater op de gewassen neerdaalt. Toch zijn er ook gemengde gevoelens, want de regen zou wel eens nog meer schade kunnen opleveren. "De oogstaardappelen kunnen zomaar gaan uitlopen alsof het nieuwe seizoen is begonnen."

Dat er door de extreme droogte grote schade is aan de oogst is duidelijk. De pootaardappelen van Simon Willems uit Anna Paulowna zijn een stuk kleiner dan normaal. De meeste planten zijn al afgestorven. "Ik ben blij dat er regen komt, maar hier heeft het water helemaal geen zin meer." Lees ook: Boeren gedupeerd door droogte Droogte is slecht voor de akkers, maar als er nu plotseling veel regen valt is het ook niet goed. "De aardappelen kunnen gaan scheuren, er kunnen kleine aardappeltjes opkomen, zodat het 'poppetjes' worden. Het kan bij planten die nog wat leven hebben ook gebeuren dat de nieuwe aardappelen beginnen uit te lopen. Dan zijn ze al hun kracht kwijt." Nooit goed

De akkerbouwers komen zeker 300 millimeter water tekort. Het water is nodig om te kunnen oogsten, anders beschadigen de aardappelen. "Ik hoop niet dat het allemaal in de oogstmaanden valt en ik net als vorig jaar in het water sta. Ja zou bijna zeggen 'het is nooit goed', maar het luistert gewoon heel nauw als je in de volle grond teelt."