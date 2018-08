Brons voor Amy Pieters en Kirsten Wild bij EK

GLASGOW - Amy Pieters en Kirsten Wild hebben bij het EK baanwielrennen een bronzen medaille veroverd op de koppelkoers. Het Nederlandse duo was oppermachtig in de tussensprints maar Denemarken en Rusland pakten een ronde voorsprong op de rest van het veld wat twintig extra punten opleverde.

Wild en de Haarlemse Pieters wisten de Russinnen door zes gewonnen tussensprints nog in te halen maar lieten het in de laatste sprint liggen. De Russinnen pakten daarin de maximale tien punten, Nederland slechts vier. Denemarken was toen al zeker van goud.

Het Deense duo kwam uit op 42 punten, Rusland op 38 punten en Nederland pakte 34 punten.