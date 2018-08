Deel dit artikel:











Auto rijdt water in bij afrit A7 in Hoorn-Noord Foto: Shutterstock

HOORN - Een automobiliste is vanmiddag het water bij de rechter afrit van de A7 in Hoorn-Noord ingereden. Haar auto liep vol met water, maar de vrouw is ongedeerd uit de wagen gekomen.

De weg is na het ongeval enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Volgens de politie was de bestuurster, hoewel veilig, van slag en in de war.