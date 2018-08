Topzomer bezorgt zwembad Uitgeest 50.000ste bezoeker: "Het is hier heerlijk"

UITGEEST - Zwembad De Zien in Uitgeest had vanochtend een feestje te vieren. Het openluchtzwembad verwelkomde de 50.000ste bezoeker van het seizoen. Zoveel hadden ze er nooit eerder in een jaar.

De gelukkige was Trudy van Dijk uit Zwanenburg. "Waar ik woon, onder de rook van Amsterdam, hebben we niet zo'n zwembad. Dus rijden we een eindje om hier te kunnen zwemmen. Dat hebben we er graag voor over. Het is hier heerlijk. Mooie baden, een lekkere weide, een hapje en een drankje. Voor ons de perfecte plek. En dan ook nog de 50.000ste bezoeker! Echt heel leuk."

Vrijwilligers

Het recordaantal is uiteraard te danken aan het mooie weer deze zomer. Maar er zit veel meer achter het succes van het zwembad, dat geheel door vrijwilligers wordt gerund.

Ze hebben de exploitatie in eigen hand genomen na de zoveelste dreiging van een faillissement dat de definitieve ondergang van het zwembad zou hebben betekend. Ondernemers die een zwembad willen exploiteren, zijn nu eenmaal schaars.

Heft in eigen hand

Door het heft in eigen hand te nemen, voorkwam de lokale gemeenschap dat er nu huizen staan. "Daar zijn we best een beetje trots op", zegt Don Tesselaar, één van de vele vrijwilligers. "Dat hebben de vrijwilligers toch maar mooi bereikt."

Hij was vanmorgen verantwoordelijk voor het tellen van het aantal bezoekers. Na het openen van de kassa had De Zien er 111 nodig om aan het recordaantal te komen. Na een half uur was het zover, toen Trudy met haar zoontje de kassa passeerde.