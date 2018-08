Geen problemen verwacht met dijken bij hevige regenval

NOORD-HOLLAND - De verwachte hevige regenval zal geen problemen geven voor de dijken in onze provincie. Dat verwacht zowel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als Hoogheemraadschap van Rijnland. Uit voorzorg werden de afgelopen weken honderden kilometers aan dijken gecontroleerd.

"We hebben in anderhalve week ruim 500 kilometer te voet gecontroleerd", vertelt Marco Kortel van het HHNK. "We hebben op sommige plekken wel wat scheurtjes geconstateerd, maar we maken ons geen zorgen."

De 20 tot 30 millimeter neerslag die op sommige plekken kan vallen, maakt ze bij het het Hoogheemraadschap niet zenuwachtig. "Zeker als er in korte tijd een klap regen valt, dan verdampt driekwart eigenlijk direct weer." De kleine scheurtjes die de inspecteurs ontdekt hebben zullen zich overigens snel zelf weer herstellen. "Dat is het mooie van klei, dat kneedt zichzelf weer samen als er water bij komt", aldus Kortel.

Blauwalg

Hoewel de verwachte regen voor agrariërs nog niet heel veel zoden aan de dijk zet, denkt Kortel wel dat de temperatuurdaling en de neerslag de waterkwaliteit een boost gaan geven: "De blauwalg zal deels verdreven worden."