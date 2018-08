Hakeem Araba vertrekt, Jordie van der Laan begint een stage bij Telstar

VELSEN-ZUID - Hakeem Araba was op proef bij Telstar, maar de 28-jarige spits heeft trainer Mike Snoei niet kunnen overtuigen. Hij traint niet meer mee bij de club uit Velsen-Zuid. Maar de volgende stagiair is al weer neergestreken in Velsen-Zuid: Jordie van der Laan.

Zelf was Araba ervan overtuigt dat hij een versterking zou zijn voor Telstar

Jordie van der Laan

Maar Araba vertrekt en Jordie van der Laan, de lange spits van DOVO die vorig seizoen topscorer was bij JVC Cuijk, komt op stage. Die stage zou eigenlijk de afgelopen week al plaatsvinden als een kleine blessure geen roet in het eten had gegooid, meldt de Veenendaalse Krant. Maar deze week gaat de stage wel door en doet de 24-jarige centrumspits ook mee in de oefenwedstrijden van Telstar tegen Legmeervogels (dinsdag) en FC den Bosch (vrijdag). Van der Laan heeft in ieder geval een clausule in zijn contract dat hij kan vertrekken als er een profclub langs komt.