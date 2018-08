Velsen-Noordse geeft 150 zwerfkatten tweede kans: "Kan ik intens van genieten"

VELSEN-NOORD - Zwerfkatten een tweede kans geven. Dat is de levensmissie van Marya Dekker uit Velsen-Noord. Met grote toewijding zorgt ze dagelijks voor maar liefst honderdvijftig gedumpte of verwaarloosde zwerfkatten. "Anders hadden ze geen leven gehad."

Dekker trekt zich het lot van deze dieren al meer dan zeventien jaar aan. Dit is wat ze het liefste doet, stelt ze vanuit de opvang achter haar woning in Velsen-Noord.

Verwilderd

"Als ik binnen in de huiskamer zit en ik zie die verwilderde bange katten die niemand hebben wil, spelen en achter elkaar aanrennen. Ja, dan ben ik happy: daar kan ik intens van genieten", aldus Marya van Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden tegen NH Nieuws.

In de opvang verblijven ruwweg 75 katten. Een zelfde aantal geeft ze verspreid over het havengebied in IJmuiden eten, drinken en de medische zorg. "En ik zorg dat ik de katten laat castreren, om de populatie in te dammen en beheersbaar te houden. Anders zou er een explosie aan kittens ontstaan in de haven", aldus de Velsen-Noordse.

Geen vakantie

Op vakantie gaan kan ze niet. "Maar dat half uurtje op een dag dat ik ze achter mijn woning zie genieten; daar doe ik het voor."

Ze droomt ondertussen wel over een grote opvang in de haven. "Dat zou geweldig zijn. Dat ook als ik er niet meer ben, dat de opvang gewoon voort kan bestaan. Want: het zijn wel mijn kindjes.."