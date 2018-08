Deel dit artikel:











Bouw Lincolnpark in Hoofddorp van start Foto: Gemeente Haarlemmermeer

HOOFDDORP - In Hoofddorp Zuid is een begin gemaakt met de bouw van 225 sociale huurwoningen in het Lincolnpark. De nieuwe huizen zijn speciaal bedoeld voor zogenoemde spoedzoekers, jongeren en statushouders.

Het gaat om compacte en betaalbare woningen in Hoofddorp Zuid en volgens wethouder Tom Horn is er dringend behoefte aan dergelijke woningen. Er wordt daarom haast gemaakt om de woningen zo snel mogelijk op te leveren. Begin november start Woningcoöperatie Eigen Haard met de bouw van 177 woningen en 48 appartementen, en op dit moment maakt de aannemer het terrein bouwrijp. In totaal bestaat het plan Lincolnpark uit 850 woningen die duurzaam gebouwd worden. Bezwaar

De bouw van de eerste fase van sociale huurwoningen is niet onomstreden. Bewoners van een aangrenzende wijk maakten bezwaar tegen de bouwplannen. Volgens hen zorgt de bouw van de sociale huurwoningen voor een waardevermindering van hun eigen huis. De woningen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.