Deel dit artikel:











Lisanne de Witte: "Het gaat heel goed de laatste wedstrijden" Foto: Pro Shots/Henk Jan Dijks

HEILOO - Ze liep vorige maand voor het eerst onder de 51 seconden op de 400 meter. Die prestatie hoopt Lisanne de Witte morgen te evenaren of te verbeteren als ze start in de halve finale bij het EK in Berlijn.

Met haar 50,96 liep ze begin juli een nieuw Nederlands record. "Dat had ik zelf ook niet verwacht", zei de atlete uit Heiloo vorige week op Papendal. "Ik was er natuurlijk superblij mee, maar ik weet niet waar het nu opeens vandaan komt. Ik ben wel wat sneller geworden en mijn uithoudingsvermogen is wat beter. Ik ben gewoon goed in vorm." "Ik moet morgen eerst maar eens de finale zien te halen, iedereen zit zo dicht op elkaar", blikte ze vooruit. Haar zus Laura moet vandaag eerst de series door zien te komen.