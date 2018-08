Vrouw harkt rollator van voorbijganger uit het kanaal

HEEMSTEDE - Toen de 88-jarige Janny haar rollator verloor in het kanaal bij de Apenrots in Heemstede, besloot een bewoner van één van de bovenste flats om haar te helpen. Bewapend met een hark heeft ze de loophulp uit het water gevist, waarna Janny haar weg weer kon vervolgen.

Het voorval vond vorige week donderdag plaats, maar na lang zoeken is nu dan eindelijk ook de reddende engel bekend: de 60-jarige Mechje André de la Porte, beter bekend als de zeemeermin van Heemstede. Zij zag Janny vanaf haar terras en aarzelde er niet over om haar te hulp te schieten.

"Ik zat te eten op het terras met wat gasten, toen ik haar zag lopen met een rollator," vertelt Mechje. "Even later zat ik op een bank en zag ik haar weer, maar nu zonder rollator. Ik had al een glas wijn op, dus ik dacht: 'ik ben dronken', maar dat was niet het geval."

In het water

Mechje zag Janny gebaren maken en achter zich kijken en wist meteen dat er iets aan de hand was. Eenmaal beneden hoorde ze dat de rollator in het kanaal terecht was gekomen. "Ik wist dat er een hark in de schuur stond, dus die ben ik toen gaan halen."

"Eerst kon ik de rollator helemaal niet zien. Hij was ook al ver van de kant afgeraakt, dus was ik er bijna ingesprongen toen ik hem opeens wel zag. Met de hark heb ik vervolgens het looprekje uit het water gevist. De sleutelbos en de telefoon van Janny waren er alleen uitgevallen, dus om die uit de modder te halen ben ik vrijdag, tevergeefs, toen alsnog het kanaal ingedoken."

Thuiszorg

De sleutelbos en de telefoon lagen helaas op de bodem van het kanaal, maar gelukkig bleek Janny onder begeleiding van Thuiszorg te wonen, die een reservekopie van het appartement hadden.

"Nadat ik rollator uit het water had gehaald, zijn we naar de Hema gegaan, waar we wat koffie dronken. Daar konden we Thuiszorg bereiken, die er vervolgens voor zorgden dat Janny haar woning weer in kon."

Inmiddels zijn beide dames goed over de schrik heen en heeft Janny een bos bloemen aan Mechje gestuurd. Vanmiddag gaat Mechje nog op de thee bij Janny, zodat ze het allebei goed af kunnen sluiten.