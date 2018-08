VIDEO: P + R bij metrostation Noord alleen op gevaarlijke manier bereikbaar

AMSTERDAM - Het P en R-terrein bij het spiksplinternieuwe metrostation Noord in Amsterdam-Noord was voor veel mensen al moeilijk te vinden, maar nu is het helemaal onbereikbaar. Door bouwwerkzaamheden aan de geluidsschermen is het gevaarlijk en mogelijk zelfs strafbaar om het terrein te bereiken.

Het P en R-terrein in Amsterdam-Noord is een uitkomst voor veel bewoners die 'boven' Amsterdam wonen. Voor 8 euro in de spits, en 1 euro daarbuiten, kan je er je auto 24 uur parkeren als je met de Noord-Zuidlijn de stad in wil. Maar al direct vanaf de opening op 22 juli bleken de reizigers het terrein moeilijk te kunnen vinden en stonden de parkeervakken niet zo vol als het zou kunnen.

Slecht bereikbaar

Een van de redenen daarvoor is dat er maar één ingang is, die alleen te bereiken is vanaf de A10-Noord. De toerit is alleen op te rijden over een doorgetrokken streep, iets dat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam ook als vreemd bestempelde. Nu is deze toerit ook nog eens afgezet met paaltjes. Dat ziet er zo uit:

De enige manier om het P en R-vak nu nog te bereiken, is door in de bocht van de afrit van de snelweg naar het Buikslotermeerplein stil te staan en dan een haakse bocht te maken tussen de paaltjes door. Een gevaarlijke situatie.

Aannemer in de fout

De gemeente laat weten dat de aannemer, die geluidsschermen rond de afrit plaatst, zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Daarom gaan zij ervoor zorgen dat de schermen zo snel mogelijk vanaf de achterkant van de weg worden aangebracht.

De werkzaamheden zullen nog enkele weken duren. Ook worden er extra borden geplaatst om duidelijker aan te geven hoe men op het terrein kan komen en wordt er extra gele belijning aangebracht op het wegdek.