Jong FC Volendam toch in derde divisie zondag

VOLENDAM - Jong FC Volendam zal het komende seizoen toch uitkomen in de derde divisie zondag. Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen FC Volendam en de KNVB.

FC Volendam was verrast door de late indeling (half juni) in de zondag divisie, omdat het de afgelopen twee seizoenen in de zaterdag divisie speelde. Omdat ook de regels voor Jong-teams in de piramide komend seizoen scherper zijn gesteld, zorgde die indeling voor gemengde gevoelens bij FC Volendam.

Het overleg met de bond en de andere clubs heeft nu opgeleverd dat een deel van de wedstrijden op zaterdag wordt gespeeld. Jong FC Volendam speelt de eerste competitiewedstrijd op zaterdag 25 augustus uit bij EVV in Echt.