VIDEO: Politie grijpt speedbootdieven na achtervolging over water

AMSTERDAM - Een spectaculaire achtervolging over het water, gisterennacht op het Gooimeer. Daar ging de politie achter twee speedbootdieven aan die midden in de nacht een speedboot hadden gestolen op IJburg bij Amsterdam.

De melding, over een boot die met hoge snelheid in de richting van het Gooimeer voer, kwam rond 02.30 uur in de nacht binnen. Een politieboot zette de achtervolging in en werd daarbij geholpen door een politiehelikopter die toevallig in de buurt was.

Zoeklicht

Ter hoogte van de Hollandse Brug kon de helikopter de speedboot in het zoeklicht zetten. Zo lukte het de politie op het water om de gestolen boot te lokaliseren en tot stoppen te dwingen.

In de boot werden twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 31 en 33 uit Amsterdam. Ze zijn beiden overgebracht naar het bureau.

Bekijk hieronder de beelden: