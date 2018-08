Waterland Investeringen stapt in horeca

BUSSUM - Waterland Private Equity uit Bussum koopt horecaketen Debuut, bekend van de Mexicaanse restaurants Popocatepetl en etablissementen onder de naam De Colonie.

Door de overname van een kapitaalkrachtige investeerder kan de horecaketen versneld doorgroeien. Het huidige aantal van 28 restaurants moet minimaal verdubbelen. Debuut is in 1982 in Utrecht ontstaat en groeide onder eigenaar Ruud van Rietschoten uit tot een landelijke keten van restaurants.

Portefeuille

Mexicaanse restaurants Popocatepetl, met onder meer een vestiging in Haarlem, maar ook STAN&CO, Kees, De Colonie in 's Graveland, Mauve in Laren en De Haven van Huizen behoren tot het tafelzilver. De restaurants hebben gemeen dat de keuken de hele dag open is. STAN&CO opent binnenkort in Amsterdam en ook Alkmaar staat op het wensenlijstje.

"Het aantrekken van Waterland als partner is een logische volgende stap voor ons bedrijf. Waterland levert ons de expertise en het nodige kapitaal om onze ambitie, de onbetwiste Nederlandse marktleider te worden in all-day restaurants, waar te maken". Aldus scheidend topman Ruud van Rietschoten.

Groei

Het Bussumse Waterland Private Equity heeft voor meer dan 40 miljoen euro, eigenaar van Rietschoten uitgekocht. De investeerder stapt hiermee voor het eerst in de conjunctuurgevoelige en lastige horecasector. Voor de toekomst wil men vooral inzetten op de ontwikkeling van 4 restaurantketens.

“Voor Waterland past de investering in Debuut perfect in onze strategie om te investeren in groeiende en goed geleide ondernemingen die de ambitie hebben om hun leidende positie in hun sector te versterken”, aldus Wouter Roduner, Partner van Waterland Private Equity Investments.

Waterland heeft een groot aantal bedrijven in haar portefeuille met een totale waarde van ca 6 miljard euro.