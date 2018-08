Andijkse zoekt doorrijder na aanrijding in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST - De Andijkse Kimberley Maas is hard op zoek naar de bestuurder van vermoedelijk een zwarte Ford die afgelopen weekend op haar auto is gebotst in Zwaagdijk-Oost. Hij heeft ook de auto van een andere vrouw geraakt.

Het ongeluk met Maas gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond half een, in de bocht ter hoogte van de Action aan de Westfrisiaweg in Zwaagdijk-Oost. Ze is niet gewond geraakt, al zegt ze tegen een verslaggever van mediapartner WEEFF wel "behoorlijk veel last te hebben van haar lijf". Van de botsing is aangifte gedaan.

Maas kan er met haar verstand niet bij dat de automobilist is doorgereden na de aanrijding. De wagen reed volgens haar met hoge snelheid. "Het leek erop of de automobilist dronken was. De zwarte auto heeft zeker schade aan de voorkant en in de auto zaten volgens mij twee mannen. Ze zijn richting Enkhuizen of Zwaagdijk gereden."

Mensen die meer weten, kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.