Deel dit artikel:











Zaans poppodium: "Neem je opa en oma gratis mee naar metalconcert" Foto: Google Maps

ZAANDAM - Het Zaanse poppodium De Flux kan de actie van twee bejaarden in Duitsland die wegliepen naar een metalfestival zó waarderen, dat zij bezoekers vragen om hun opa of oma gratis mee te nemen naar een hard concert in hun eigen zaal.

De twee Duitse senioren liepen dit weekend weg uit hun verzorgingstehuis, om te gaan kijken bij een metalfestival. Het duo werd pas rond 3.00 uur zaterdagnacht gevonden. Het podium kan de actie wel waarderen en speelt handig in op het uitstapje van de twee. "Je bent nooit te oud om te headbangen", schrijven ze. Daarom kunnen bezoekers van zes metalconcerten in de aankomende maanden gratis hun opa of oma meenemen naar een metalact. Wel moeten zij hun oudere familielid van tevoren even aanmelden via publiciteit@podiumdeflux.nl. Bekijk hier bij welke concerten je je opa en oma mag meenemen.