Brandweerbusje botst hard met auto in Haarlem

HAARLEM - Een bestelbusje van de brandweer is op de kruising van N208 met de Zijlweg in Haarlem in botsing gekomen met een auto. Op foto's is te zien hoe beide voertuigen flink beschadigd zijn geraakt.

Het is niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen. Op foto's is wel te zien dat er meerdere ambulances ter plaatse zijn. Ook is te zien dat het ambulancevoertuig met de neus tegen de bestuurderskant van de auto is beland.

Over de toedracht van het ongeluk zijn nog geen mededelingen gedaan. Het zou kunnen dat het brandweerbusje onderweg was naar de Ramplaan, waar de straat momenteel is afgezet wegens de mogelijke aanwezigheid van explosieven in een woning.