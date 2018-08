Keukenbrand in woning Kwartelhof Schagen

SCHAGEN - De brandweer heeft vanochtend een brand geblust in een woning aan de Kwartelhof in Schagen.

De brand ontstond in de keuken van de woning, waarschijnlijk in de oven, meldt mediapartner Schagen FM. De rookontwikkeling was groot.

In de woning was niemand aanwezig. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en had de brand snel onder controle. In de woning is veel rook en waterschade. Er wordt hulp geregeld om de schade te herstellen.