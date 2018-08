Deel dit artikel:











Onderzoek naar mogelijke explosieven in woning Haarlem: twee straten afgezet Foto: Nieuwsfoto Foto: Nieuwsfoto

HAARLEM - De politie heeft twee straten in Haarlem afgezet, nadat een verwarde man vanmorgen meldde dat hij explosieven in zijn huis had liggen.

De man is inmiddels aangehouden, maar agenten doen onderzoek in het huis. Het gaat om een woning aan de Ramplaan; ook de Rollandslaan is afgezet. Of er woningen ontruimd zijn, kon een woordvoerder van de politie niet vertellen.