Eerste vrijwilligers voor toezicht bij Toolenburgerplas opgeleid

HOOFDDORP - Het idee ontstond nog maar enkele weken geleden en nu al hebben de eerste vrijwilligers hun diploma gehaald. Om de veiligheid te vergroten rondom de Toolenburgerplas in Hoofddorp pakte Monique Siemeling de handschoen op. In korte tijd wist ze de gemeenten, meerdere bedrijven en een keur aan vrijwilligers te mobiliseren. Gisteren behaalden de eerste zes vrijwilligers hun reanimatie en AED-diploma.

Monique had de cursus zelf al eens gedaan, maar was er gisteren ook bij om op te frissen. "Ik moest op herhaling en ben weer voor een jaar bijgeschoold", laat ze weten aan NH Nieuws.

Lees ook: Jongetje (4) dat uit Toolenburgerplas werd gehaald is overleden

Ze nam het initiatief voor toezicht bij de plas nadat er half juli een jongetje (4) verdronk. Dat was niet het eerste tragische ongeval in de Toolenburgerplas. "We krijgen het kindje er niet mee terug, maar we kunnen misschien wel voorkomen dat het een ander kind overkomt", zei ze toen al.

Lees ook: Toolenburgerplas wordt veiliger met AED's en GPS-coördinaten

Die vastberadenheid heeft ze gevolg gegeven, wat gisteren resulteerde in de diploma's van de eerste zes vrijwilligers. Niet alleen de vrijwilligers zetten zich in, ook de cursus werd geheel belangeloos gegeven door MediSmart. "Zonder deze bedrijven kon ik niet zo snel starten met de eerste cursus."

Als gevolg van haar initiatief hing de gemeente vorige week al AED's op en hebben ze borden bij de plas voorzien van GPS-coördinaten. Zo wordt het makkelijker om exacte locaties door te geven aan de hulpdiensten.