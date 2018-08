Vandaag laatste tropische dag: zinderende hitte en weinig wind

NOORD-HOLLAND - Het wordt een dag vol 'zinderende hitte', belooft NH-weerman Jan Visser. Vandaag kunnen de temperaturen in onze provincie oplopen tot zo'n 33 graden.

Daarmee krijgt de hittegolf, die al sinds zondag 29 juli duurt, een zeer warm einde. Volgens Visser komen er pas aan het eind van de dag wolken ons land binnen om de schaduwzoekers soelaas te bieden. "Wel komt er langs de kust verkoeling door de wind vanuit het zeegebied."

Warme nacht

Aan het eind van de avond kunnen de eerste onweersbuien het land binnentrekken. "Er kan best weleens neerslag van betekenis gaan vallen, maar dat zal pas in de nacht zijn. Die is overigens met 20 graden nog echt warm."

De aankomende dagen zal het kwik een goede tien graden dalen. Daarnaast kunnen we volgens Visser rekenen op flinke regenbuien.

Smog

Als gevolg van de enorme warmte en de weinige wind die er staat, waarschuwt het RIVM voor smog. Wie gevoelig is voor de verontreinigde lucht krijgt het advies binnen te blijven en geen zwaar lichamelijk werk te doen.