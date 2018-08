Deel dit artikel:











Veel rookontwikkeling bij natuurbrand vlakbij Hilversum Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - De brandweer is vanochtend druk bezig geweest met het bestrijden van een natuurbrand op de Dr. Albert Schweitzerweg tussen Hilversum en Baarn. Er waren in totaal elf bluswagens aanwezig. De brand woedde zo'n 30 centimeter onder de grond, in de zogenaamde humuslaag.

In een tweet adviseerde de brandweer mensen in de omgeving om ramen en deur gesloten te houden, vanwege de rookontwikkeling. De rook kwam niet van vlammende takken maar vanuit de grond. Door de droogte is het gebied kurkdroog. Het gebied waar de brand woedde was moeilijk toegankelijk voor de brandweerwagens. De brandweer kreeg hierop hulp van Staatsbosbeheer, deze maakte met een tractor een zogenaamde brandgang tussen de struiken en dennebomen. Daarna is de brandweer nog lang bezig geweest met het natmaken van het bosgebied. Er werd gewerkt in ploegen van drie bluswagens. Om en om werd er water bijgetankt en geblust. Het gaat om een bosgebied van ongeveer anderhalve hectare. Rond 11.30 uur werd het sein brand meester gegeven.