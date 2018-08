Deel dit artikel:











Veel rookontwikkeling bij natuurbrand in Laren: "Sluit ramen en deuren" Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

LAREN - De brandweer is vanochtend druk bezig met het bestrijden van een natuurbrand op de Albert Schweitzerweg in Laren. Er zijn meerdere blusvoertuigen aanwezig in het getroffen gebied. Het gaat om een gebied van ongeveer één hectare.

In een tweet adviseert de brandweer mensen in de omgeving om ramen en deur gesloten te houden. De brand is onder controle maar woedt volgens een woordvoerder van de brandweer zo'n 30 centimeter onder de grond. "Dat maakt het er niet makkelijk op om de brand te blussen", licht hij toe. De rook trekt richting de zuidkant van Hilversum. Het gaat vermoedelijk nog wel enkele uren duren voordat het vuur geblust is.