Veel rookontwikkeling bij natuurbrand in Laren Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

LAREN - De brandweer is vanochtend druk bezig geweest met het bestrijden van een natuurbrand op de Albert Schweitzerweg in Laren. Meerdere blusvoertuigen zijn nog aanwezig in het getroffen gebied. Het gaat om een bosgebied van ongeveer anderhalve hectare.

In een tweet adviseerde de brandweer mensen in de omgeving om ramen en deur gesloten te houden. De brand is onder controle maar woedde volgens een woordvoerder van de brandweer zo'n 30 centimeter onder de grond. "Dat maakt het er niet makkelijk op om de brand te blussen", lichtte hij eerder toe. Rond 11.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal vermoedelijk nog wel uren duren. Er is een geul gegraven waar aan weerszijden water gesproeid wordt om de boel nat te houden.