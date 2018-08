Deel dit artikel:











Auto vliegt uit de bocht en rijdt tegen boom in Blaricum Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek

BLARICUM - Een automobiliste is vanavond rond 20.45 uur uit de bocht gevlogen in Blaricum, waarna ze met haar auto tegen een boom is gebotst.

Het ongeval gebeurde op De Noord in Blaricum. De vrouw bleef ongedeerd, maar de auto kwam er minder goed vanaf. De zijkant is volledig ingedeukt en de ruiten zijn flink gebarsten.