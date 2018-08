Lucie's (73) Pride-borsten zijn een hit: "Wereld wordt alleen maar truttiger"

AMSTERDAM - (AT5) De 73-jarige Lucie Meulendijks heeft zich onverwacht gekroond tot koningin van het bal dat de Canal Parade heet. De Amsterdamse stond met haar vriend Otto op het balkon van haar appartement in een bejaardencomplex aan de Nieuwe Herengracht toen ze in een opwelling besloot iets meer van zichzelf bloot geven.

"M'n borsten vielen er bijna uit', vertelt Lucie over het moment waarop ze bij wijze van 'lolletje' haar voorgevel over de balkonreling liet bungelen. "Toen dacht ik: nou ja, dit kan dan ook wel, weet je."

Applaus en gejuich

De topless bejaarde viel in de smaak bij de feestende opvarenden van de boot die op dat moment voorbijkwam. "Die hele boot stond te juichen en applaudiseren."

Maar wie denkt dat ze haar borsten na die ene boot weer netjes bedekte, heeft het mis. "Toen die boot voorbij was, wilde ik ze weer terugstoppen. Maar toen zei Otto: 'Laat ze er maar uit, want wat maakt het uit?'"

Borsten horen er gewoon bij!

Het mag duidelijk zijn: het woord preuts komt niet voor in Lucies woordenboek. "Die borsten horen bij het lichaam, dat is hetzelfde als je hand of je neus. En dan moeten wij vrouwen het alsmaar bedekken? Dat doen ze in 'primitieve landen' ook niet. Het hoort er gewoon bij."

Omdat ze geen Facebook heeft, weet ze niet dat de video inmiddels honderdduizenden keren bekeken is. Wel is ze blij dat ze het statement heeft gemaakt. "De wereld wordt alleen maar truttiger, somberder en truttiger."