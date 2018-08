Gemengde estafetteploeg 4x100m wisselslag net naast medailles

GLASGOW - Twee keer op een dag hetzelfde kunstje vertonen was te veel voor de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag bij het EK in Glasgow. Met de Amstelveense Kira Toussaint (rug) op de plaats van Maaike de Waard, NTC Amsterdam zwemmer Arno Kamminga (school), Joeri Verlinden (vlinder) en Ranomi Kromowidjojo (vrij) kwam de ploeg in de finale uit op 3.45.57. Vanmorgen zwom de ploeg 3.45,34.

Bij zo'n gemengde estafette is het altijd lastig inschatten wie er gaat winnen, omdat het op elk onderdeel mogelijk is dat een man tegen een vrouw zwemt.

Het goud ging naar het Britse team, in 3.40,18. Rusland werd tweede in 3.42,71 en de Italianen verzekerden zich van brons (3.44,85).

Lees ook: Gemengde estafetteploeg als eerste door naar finale

Op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio is dit onderdeel voor het eerst in het programma opgenomen.

Kamminga zevende op 200m schoolslag

Arno Kamminga zwom eerder op de middag in de finale van de 200 meter schoolslag. De zwemmer van het NTC in Amsterdam lag nog even op de tweede plaats, maar viel in het slot van de race ver terug en eindigde uiteindelijk als zevende in 2.09,87.

Kamminga eindigde eerder in Glasgow ook als zevende op de 100 meter schoolslag.