Deel dit artikel:











Kwestie Watertorenplein: Zandvoort in beroep, raad houdt spoedzitting Foto: NH Nieuws/Geja Sikma

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de kwestie rondom de herinrichting van het Watertorenplein. De zaak was aangespannen door twee architectenbureaus, die vonden dat ze tijdens de ontwerpfase onvolledige informatie hadden verkregen vanuit de gemeente. Een derde bureau, Springtij Architecten, kreeg uiteindelijk de opdracht, maar de rechter bepaalde in juli dat die toewijzing niet rechtmatig was.

Toevallig is de raad vandaag ook opgeroepen om aanstaande woensdag in een spoedzitting bijeen te komen, om te debatteren 'over een verandering in de portefeuille van wethouder Berendsen'. Welke verandering dat is, is nog niet duidelijk, maar Berendsen heeft ook de gang van zaken rondom het Watertorenplein onder zijn hoede. Hij zou vorige en deze week, nog voor zijn vakantie, met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten om naar een oplossing te zoeken. LEES OOK: Verloederde Watertoren Zandvoort gekraakt Krakers

Ondertussen loopt de herinrichting van het plein en de beeldbepalende toren weer vertraging op. Raad, wethouders, eigenaar en omwonenden zijn al jaren bezig om de plannen vorm te geven, maar het proces verloopt uitermate stroef. Ondertussen heeft een groep krakers zijn intrek genomen in de toren. Ze hebben vrijdag te horen gekregen van de advocaat van de eigenaar dat ze binnen acht dagen moeten vertrekken, maar de krakers laten weten daar vooralsnog geen oren naar te hebben. Ze willen de partijen op deze manier forceren om eindelijk eens iets van de plannen te gaan maken en het woningprobleem in Zandvoort aan te pakken.