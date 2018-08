Ten Hag: "Een bekende tactiek van Belgen, underdog spelen"

LUIK - "Het is een bekende tactiek van Belgen, om de underdag te spelen", zei Ajax-coach Erik ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Standard Luik. Die wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League wordt morgenavond gespeeld in Luik.

De coach van Standard, Michel Preud'homme, zei eerder op de dag dat Ajax favoriet is, mede omdat de Amsterdammers flink wat miljoenen hebben besteed deze zomer aan nieuwe spelers. "Maar Standard is een gerenomeerde club", zei Ten Hag. "Bovendien moeten wij niet neerkijken op het Belgische voetbal als je kijkt naar het afgelopen WK."

Blind start mogelijk

"Over de opstelling wilde Ten Hag nog niets kwijt. Mogelijk dat Daley Blind start. "Dat had vorige week ook gekund, maar het centrum dat de eerste wedstrijd tegen Graz speelde stond goed, daarom heb ik dat laten staan."

Ten Hag was redelijk tevreden over zijn ploeg in beide wedstrijden met Sturm Graz. "Maar het zou kunnen dat we nu met een of twee andere spelers gaan voetballen", zei hij. "Met elf spelers lukt het namelijk niet. De breedte van de bank is vaak bepalend in een seizoen. We kijken steeds weer hoe we de tegenstander het meeste pijn kunnen doen."

Het feit dat Ajax nu al verzekerd is van Europees voetbal tot het eind van het jaar, heeft de druk misschien wel wat verminderd zei Ten Hag. Maar de Amsterdammer willen natuurlijk wel gewoon winnen.

Dolberg

De trainer ging ook nog in op het ontbreken van Kasper Dolberg. "Het is in de eerste plaats vervelend voor Kasper, het is frustrerend voor een speler om niet kunnen voetballen. Hij is vorig seizoen ook al geblesseerd geweest. Vervolgens is hij nog wel met Denemarken naar het WK gegaan. Maar daar had hij toch een andere rol omdat hij er zo lang uit was geweest. Nu vraag ik iedere dag aan onze medische mensen wanneer hij er weer klaar voor is. Maar ik heb helaas nog niet het beste antwoord gekregen. Het is niet dat hij nu alweer voluit mee kan doen."

"Kaj Sierhuis is nu de tweede spits achter Klaas-Jan Huntelaar. Mateo Cassierra hebben we bewust naar Groningen laten gaan om ervaring op te doen. Siem de Jong is niet wedstrijdfit en heeft er meer aan om in Amsterdam gericht te trainen met Jong Ajax."