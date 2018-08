Deel dit artikel:











Jongen (14) opgepakt voor aansteken brand vestingwal Naarden Foto: Inter Visual Studio

NAARDEN - Een 14-jarige jongen is aangehouden op verdenking van het aansteken van het gras op een vestingwal in Naarden afgelopen vrijdag. Bij de brand is 3500 vierkante meter aan natuur verloren gegaan.

De politie kreeg vrijdag een melding dat een stuk gras van de vestingwal aan het Adriaan Dortmanplein in Naarden in brand was gestoken door een groepje kinderen. De brand wist 3500 vierkante meter aan natuur te vernietigen, voordat het door de brandweer geblust was. Lees ook: Natuur verwoest door brand op vestingwallen Naarden: vuur aangestoken Verder onderzoek leidde de politie naar een 14-jarige jongen uit Bussum, die vandaag aangehouden is. De politie sluit niet uit dat er meer mensen bij het aansteken van de brand betrokken waren. Ze roepen getuigen dan ook op om zich te melden.