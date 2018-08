Hulpdiensten rukken uit voor loos alarm toestel Schiphol

SCHIPHOL - De hulpdiensten werden vanmiddag groots opgeschaald voor een zogenaamde brand op een inkomend vliegtuig bij Schiphol. Dit bleek loos alarm te zijn, door een technische fout in een rookmelder op de wc van het toestel.

Het gaat om een toestel dat uit South Hampton afkomstig was. De luchtverkeersleiding kreeg een melding van de piloot van het vliegtuig dat er hulpdiensten nodig waren, aangezien er een brand aan boord zou woeden.

Volgens protocol is er toen onder andere een traumahelikopter naar het vliegveld gestuurd, maar dit was uiteindelijk niet nodig. Hoe het komt dat de rookmelder een technische fout heeft gemaakt is niet bekend.