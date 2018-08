Madiea Ghafoor: "Knallen in de finale"

AMSTERDAM - Nederland heeft met de zusjes Laura en Lisanne de Witte én Madiea Ghafoor sterke troeven in handen op de 400 meter. Ghafoor bracht haar PR dit seizoen naar 51,12 en hoopt op het EK bij de 51 secondengrens uit te komen.

"Ik ben goed in vorm", vertelt de Amsterdamse. "Ik ben vorig jaar begonnen bij coach Rana Reider. Hij kent me nu goed en zijn trainingen slaan aan."

Lisanne de Witte is een grote concurrente voor Ghafoor, want de loopster uit Heiloo dook op 1 juli voor het eerst onder de 51 seconden en zette het Nederlands record op 50,96. "We kennen elkaar goed. We zijn geen vijanden, nou ja op de baan wel, maar als we zijn gefinished zijn we vienden. Je helpt elkaar ook om beter te worden."

Door haar goede seizoenstijden hoeft Ghafoor geen series te lopen en start ze donderdag meteen in de halve finale. "Mijn doel is om de halve finale goed door te komen en in de finale gewoon knallen."