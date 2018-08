Deel dit artikel:











Tijdelijk camerabewaking in parkeergarage Hoofddorp Foto: Shutterstock

HOOFDDORP - Sinds vorige maand hangen er bewakingscamera's in de parkeergarage aan de Burgemeester Van der Willigenlaan in Hoofddorp. De aanleiding is een toenemend aantal autodiefstallen in de garage. Het cameratoezicht duurt nog tot half oktober.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, volgens mediapartner HCnieuws, besloten tot de maatregel. Uit cijfers van de politie blijkt dat er tussen eind april en half juni vijf auto's zijn gestolen uit de parkeergarage. Dat zijn er fors meer dan eerder op diezelfde plek. De camera's hangen bij de ingang van de parkeergarage. Daardoor is er toezicht op alle mensen die de garage in en uit gaan. Het cameratoezicht is primair gericht op het voorkomen van autodiefstallen en heeft een preventief effect. Zwaar

Het college erkent dat het inzetten van camera's een zwaar middel is, maar niets anders zou het probleem aan kunnen pakken. De politie en toezichthouders surveilleerden er al langer, maar zonder resultaat. De inzet van de bewakingscamera's kost 9.000 euro. De gemeente gaat de maatregel samen met de politie in oktober evalueren. Als er dan geen auto's meer zijn gestolen, worden de camera's weer weggehaald.