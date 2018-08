Deel dit artikel:











12,5 jaar cel voor man die prostituee wurgde in Amsterdam Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) De man die in september 2013 zijn ex-vriendin wurgde en vervolgens brand stichtte in haar woning in de Charlotte de Bourbonstraat in Amsterdam, heeft in hoger beroep een celstraf van 12,5 jaar gekregen.

Daarmee verdwijnt Jason J. (37) een half langer achter de tralies dan eerder door de rechtbank gevonnist. Nadat J. zijn 22-jarige vriendin, een Bulgaarse prostituee, bij haar thuis had gewurgd, probeerde hij sporen te wissen door haar huis in brand te steken. Voordat hij het pand verliet, nam hij haar telefoon en duizenden euro's aan contant geld mee. Na het blussen van de woningbrand trof de brandweer het gedeeltelijk verbrande lichaam van de vrouw aan. Levens omwonenden in gevaar

De politie kwam J. in oktober 2013 op het spoor, omdat zijn ex-vriendin herhaaldelijk melding had gemaakt van verkrachting en mishandeling. Bovendien verklaarde een snorder dat hij J. de avond van de moord bij het huis van het slachtoffer had afgezet.



Behalve de moord rekent het gerechtshof het de man zwaar aan dat hij met de brandstichting ook de levens van omwonenden in gevaar heeft gebracht. Hij heeft zich bij zijn daden uitsluitend laten leiden door eigenbelang. 14 jaar geëist

Omdat de man nauwelijks heeft meegewerkt aan persoonlijkheidsonderzoek, heeft het hof bij het bepalen van de straf beperkt rekening gehouden met zijn omstandigheden. Omdat de man al bijna vijf jaar vastzit, heeft het hof wel anderhalf jaar in mindering gebracht op de gewenste straf van 14 jaar.