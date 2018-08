Deel dit artikel:











Burgemeester sluit bedrijfspand Zandvoort na vondst hennepkwekerij Foto: Google Streetview

ZANDVOORT - Burgemeester Niek Meijer heeft afgelopen vrijdag een bedrijfspand aan het Kerkplein nummer 1 en 1a in Zandvoort gesloten, nadat er door de politie een wietplantage in het gebouw was gevonden.

Het was een grote plantage, met meer dan 200 cannabisplanten, waar illegaal stroom voor afgetapt werd. De burgemeester noemt de kwekerij een ernstige verstoring van de openbare orde en heeft daarom het pand voor onbepaalde tijd gesloten.