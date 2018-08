'Prijs van postzegel blijft onder 90 cent'

NOORD-HOLLAND - De prijs van een postzegel blijft volgend jaar vrijwel zeker onder de 90 cent. PostNL kreeg vorige week toestemming om de tarieven tot 95 cent te verhogen maar het bedrijf zal dat niet doen. Dat zegt topvrouw Herna Verhagen tegen het AD. Nu kost een postzegel 83 cent.

"We beloven dat we die ruimte niet nemen'', zegt Verhagen tegen de krant. "Hoewel we hierover pas in september besluiten, zal de stijging veraf liggen van 14 procent.''

Met de garantie komt Verhagen tegemoet aan politiek Den Haag. Tweede Kamerleden reageerden boos op de mogelijk forse prijsverhoging.