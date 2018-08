Nadine Visser voor het eerst als hordeloopster op het EK atletiek

HOOGKARSPEL - Het EK wordt haar eerste grote toernooi als hordeloopster, maar waar ze precies staat weet Nadine Visser niet precies. Donderdag moet dat blijken als om 19.25 uur de halve finale van de 100 meter horden op het programma staat.

"Ik heb wat pijntjes gehad, maar ik weet dat ik op toernooien altijd goed ben", zei de atlete uit Hoogkarspel een week voor het EK in Berlijn van start ging. Door de pijntjes liep de voorbereiding niet helemaal zoals ze had gepland. "Ik moet voor de medailles gaan en dan moet ik richting PR-tijd of sneller."

Tot dit jaar kwam Visser uit als meerkampster. "Het is mijn eerste toernooi als hordeloopster. Het voelt voor mij zo normaal, alsof het al veel langer zo is. Maar de meerkamp was een goede basis."