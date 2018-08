Frauduleus kettingbericht met 'gratis KLM-tickets' circuleert via WhatsApp

SCHIPHOL - Wie op WhatsApp een bericht doorgestuurd krijgt waarin gratis KLM-tickets weggegeven worden, kan de link in het bericht beter niet aanklikken. Het gaat namelijk om een phishing-bericht waarbij je persoonsgegevens gestolen en doorverkocht worden.

In het bericht staat dat KLM twee gratis tickets weg zou geven om "80 jaar kwaliteitsservice te vieren". In de link naar de KLM-website die bij het bericht is gevoegd zit alleen een foutje. In plaats van de normale letter k, staat er een k met een punt eronder. Hierdoor word je niet naar de website van de KLM gebracht, maar juist naar een phishing-website.

Mensen die hun gegevens vervolgens op deze phishing-site ingevuld hebben, hoeven niet bang te zijn om gehackt te worden, meldt RTL Nieuws. De gegevens zouden alleen maar gedeeld worden met bedrijven, zodat die reclame kunnen sturen op basis van de persoonsgegevens.

Reactie KLM

KLM kwam vanochtend al met een statement over het kettingbericht, waarin benadrukt wordt dat het bedrijf nooit zomaar gratis vliegtickets weg zou geven, en zeker niet 'aan iedereen'. In het bericht wordt namelijk gesuggereerd dat je de tickets al zou kunnen krijgen als je het bericht naar vijftien andere mensen doorstuurt.

"Daarnaast staat in het bericht '80 jaar kwaliteitsservice', maar KLM is al 99 jaar oud en wordt volgend jaar 100," vertelt een woordvoerder van de KLM. "Gelukkig hadden veel mensen hierdoor meteen in de gaten dat het om een nepactie ging." De vliegtuigmaatschappij heeft een melding gemaakt van het bericht bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, aldus de NOS.